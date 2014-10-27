Археологи нашли подвалы взорванного храма под асфальтом на Сенной площади

Ученые утверждают, что найденные конструкции находятся в хорошем состоянии и вполне пригодны для музеефикации, что актуально до момента восстановления церкви.

Петербургскими археологами найдены остатки подвальных помещений разрушенного храма Успения Пресвятой Богородицы, располагавшиеся под поверхностью асфальтового покрытия на Сенной площади. Храм, широко известный как "Спас на Сенной", был взорван в 1961 году. Информацию о сенсационном открытии публикует spb.aif.ru, ссылающийся на сведения, полученные от специалистов Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН.

Ученые утверждают, что найденные конструкции находятся в хорошем состоянии и вполне пригодны для музеефикации, что актуально до момента восстановления церкви. Первые раскопочные работы на данной территории начались несколько лет назад, когда возникла инициатива восстановить исторический облик площади. Археологические изыскания позволили частично вскрыть фундамент и подвальное пространство храма, изучить структуру полов, фундаменты печей, вентиляционные каналы, элементы внешних стен и фрагментированные части сводчатых потолков.

Среди обнаруженных ценных артефактов — около 2200 единичных предметов быта, включая архитектурные детали, такие как гранитное основание полуколонны, служившее некогда опорой наружной стены храма. Сегодня данное сооружение размещено на площади в качестве основы для информационных щитов.

Исследователи также выявили человеческие захоронения XVIII столетия — найдено более 600 фрагментов костей, которые позволяют составить неполные анатомические реконструкции приблизительно двадцати человеческих тел.

Исчезнувший собор, представлявший собой памятник стиля позднего барокко, имел огромное значение для культурной идентичности города и многократно фигурировал в произведениях классика литературы Федора Михайловича Достоевского. Местные жители знали храм под народным прозвищем "Спас на Сенной", возникшим от названия одного из алтарей — Всеспасителя.

Ранее мы сообщили о том, что в канализационном колодце в Петербурге найдены медали в честь 300-летия династии Романовых.

Видео: Telegram / АрхеоКод