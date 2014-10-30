В канализационном колодце в Петербурге найдены медали в честь 300-летия династии Романовых

Исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой обнаруженные сокровища могли оказаться в тайнике намеренно, возможно, после революционных потрясений 1917 года или в последующие советские времена.

Петербургские археологи сделали уникальную находку при исследовании древнего деревянного канализационного колодца, обнаружив целый клад, включавший двенадцать орденских знаков Всероссийской организации "Союз русского народа", основанной Александром Дубровиным, а также более двухсот прочих редких артефактов. Эти сведения представил научный сотрудник Центра изучения археологии Института истории материальной культуры РАН Сергей Семёнов.

Обнаруженные предметы представляют значительную ценность: коллекция включает серебряные и золотые украшения, различные награды, монетки периода конца XIX — начала XX столетия, памятные медали, посвящённые событиям, связанным с юбилейной датой трёхсотлетия царствования династии Романовых, медалями за участие в Русско-Турецкой кампании 1877-1878 гг., святыми иконами-мощевиками и наградой участнику VI международного съезда пожарных 1912 года.

Символический отличительный знак Союза русского народа представляет собой медальон с изображением православной иконы Георгия Победоносца, увенчанный короной и названием общества.

Исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой обнаруженные сокровища могли оказаться в тайнике намеренно, возможно, после революционных потрясений 1917 года или в последующие советские времена. Вероятно, прежний владелец боялся репрессий за свои политические взгляды и, стараясь уберечь реликвии от конфискации, спрятал их в надежде впоследствии вернуть обратно.

Ранее мы сообщили о том, что в Туве петербургские археологи откопали предметы древних скифов.

Фото: ЦСА ИИМК РАН