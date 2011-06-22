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В Туве петербургские археологи откопали предметы древних скифов
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В Туве петербургские археологи откопали предметы древних скифов

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Были представлены украшения из золота и бронзы, каменные бусины, элементы ткани и керамики.

Петербургские археологи нашли в тувинском кургане Туннуг более 700 артефактов в рамках экспедиции Русского Географического общества и Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН. Об этом пишет 15 мая телеканал "Санкт-Петербург"

Были представлены украшения из золота и бронзы, каменные бусины, элементы ткани и керамики, датированные IX веком до нашей эры. По словам экспертов, предметы наглядно демонстрируют скифскую триаду на разных этапах ее развития. 

А еще ученые нашли оружие, конское снаряжение и железный кинжал. Образы животных появляются на двух бронзовых клинках. 

Есть знаменитейшие железные вещи из кургана, который расположен недалеко – они лакированы золотом. И это считалось очень рано – VII век до нашей эры. А тут получается, что в конце IX века на кургане Туннуг есть железный кинжал с золотой гардой, золотым навершием. 

Тимур Садыков, научный руководитель экспедиции 

Курган исследуют больше 7 лет, за это время главным открытием стали находки раннескифского периода. 

Ранее на Piter.TV: найденные захоронения с оружием меняют представление о роли женщин в обществе викингов. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: археология, наука
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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