В Туве петербургские археологи откопали предметы древних скифов

Были представлены украшения из золота и бронзы, каменные бусины, элементы ткани и керамики.

Петербургские археологи нашли в тувинском кургане Туннуг более 700 артефактов в рамках экспедиции Русского Географического общества и Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН. Об этом пишет 15 мая телеканал "Санкт-Петербург".

Были представлены украшения из золота и бронзы, каменные бусины, элементы ткани и керамики, датированные IX веком до нашей эры. По словам экспертов, предметы наглядно демонстрируют скифскую триаду на разных этапах ее развития.

А еще ученые нашли оружие, конское снаряжение и железный кинжал. Образы животных появляются на двух бронзовых клинках.

Есть знаменитейшие железные вещи из кургана, который расположен недалеко – они лакированы золотом. И это считалось очень рано – VII век до нашей эры. А тут получается, что в конце IX века на кургане Туннуг есть железный кинжал с золотой гардой, золотым навершием. Тимур Садыков, научный руководитель экспедиции

Курган исследуют больше 7 лет, за это время главным открытием стали находки раннескифского периода.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"