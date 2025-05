Найденные захоронения с оружием меняют представление о роли женщин в обществе викингов

Новое исследование показало, что некоторых женщин в Скандинавии эпохи викингов хоронили с оружием военного назначения. Эксперты расходятся во мнениях о том, что это значит.

В шведском городе Бирке находится захоронение викингов возрастом около 1000 лет, в котором было обнаружено смертоносное оружие — меч, наконечник топора, копья, ножи, щиты и колчан со стрелами, — а также снаряжение для верховой езды и скелеты двух боевых коней. Почти 150 лет назад, когда могила была раскопана, археологи предположили, что это захоронение воина-мужчины. Но анализ ДНК, проведённый в 2017 году на останках скелета, захороненного в этом месте, показал, что это была женщина.

Скептики пытались объяснить эти доказательства, сказала Шарлотта Хеденстиерна-Джонсон, археолог из Уппсальского университета в Швеции и первый автор исследования 2017 года. Даже сейчас, несмотря на дальнейшие исследования, подтверждающие, что женщина из Бирки была воином, некоторые археологи всё ещё настаивают на том, что она не была воительницей. Споры вокруг Бирки подчёркивают напряжённость археологических дебатов о существовании женщин-воительниц среди викингов. Мифология и предания викингов изобилуют историями о женщинах, которые жили ради сражений и участвовали в войнах, но вопрос о том, отражают ли эти истории реальную жизнь, остаётся открытым.

По всей Скандинавии по меньшей мере несколько десятков женщин, живших в эпоху викингов (с 793 по 1066 год нашей эры), были похоронены с оружием военного назначения. В совокупности эти захоронения рисуют картину, которая резко контрастирует с гипермаскулинным образом бородатого, крепкого воина-викинга, который веками доминировал в массовом сознании. И вполне возможно, что из-за гендерных предубеждений археологи систематически недооценивают количество женщин-викингов, похороненных с оружием. Находки указывают на сложную картину общества викингов, в котором большинство воинов были мужчинами, но больше всего на то, кто отправлялся на войну, влияли сословие и профессия человека.

Женщины могут быть такими же сильными, умелыми и быстрыми, как мужчины. В их биологии нет ничего, что мешало бы им быть воинами. Лешек Гардела, археолог из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и автор книги "Женщины и оружие в мире викингов: северные амазонки" (Casemate, 2021)

Тем не менее, плохая сохранность скандинавских захоронений, загадочная природа погребений викингов и отсутствие исторических текстов оставляют вопрос о значении многих женских захоронений открытым. И даже если женщины-воительницы существовали, их значение в более широкой культуре викингов неясно, Оле Кастхольм, доисторический археолог и старший научный сотрудник Музея Роскилле в Дании, рассказал в интервью научному изданию Live Science.

Это та область, где мы не можем найти надёжный ответ. Оле Кастхольм, доисторический археолог и старший научный сотрудник Музея Роскилле в Дании

Рисунок, основанный на полевых записях археолога Яльмара Столпе, на котором показано расположение скелета и погребального инвентаря в захоронении в Бирке. Возможно, хотя и спорно, что эта женщина была воительницей около 1000 лет назад. (Источник изображения: рисунок Харальда Олсена; общественное достояние)

Что хранится в захоронениях

В Швеции, Норвегии, Дании и Исландии известны тысячи захоронений викингов, в которых, как принято считать, были похоронены мужчины-воины. Напротив, нам известно около 30 захоронений, в которых были похоронены женщины с явными боевыми принадлежностями, такими как наконечники копий и щиты; из этих примерно 30 захоронений только в трёх были мечи. Гардела рассказала Live Science, что из известных захоронений эпохи викингов "статистически говоря, среди захоронений мужчин, погребённых с оружием, женщин с оружием было бы менее 1%". Но есть гораздо больше женских захоронений, в которых было другое снаряжение, например, bosses (круглые металлические пластины в центре щита) или возможное оружие, например, наконечники стрел и топоров. Интерпретировать последние захоронения особенно сложно, потому что топоры и наконечники стрел использовались в бою, но также служили инструментами для охоты и сельскохозяйственных работ.

Но одна из главных причин, по которой вопрос о женщинах-воительницах вызывает столько споров, заключается в том, что многие захоронения викингов находятся в плохом состоянии. Одним из примеров является захоронение в Бирке. В 1878 году рабочие использовали динамит, чтобы вскрыть могилу, повредив её в процессе. Затем местные жители, не имевшие опыта, помогли раскопать могилу. Из-за некачественных раскопок скептики утверждают, что в камере когда-то было двойное захоронение с мужчиной. Некоторые виды металлического оружия, найденные в захоронении в Бирке, в том числе меч, наконечник топора, боевой нож, два копья, два навершия щитов и 25 бронебойных стрел. По мнению скептиков, "женщина никогда не была бы достаточно сильной, чтобы использовать это оружие" — аргумент, который казался нелепым Хеденшерна-Йонсон, которая на самом деле пользовалась им.

Однако повреждения, нанесённые в современную эпоху, — не самое большое препятствие для анализа. Во многих случаях кости и кремированные останки частично или полностью разлагаются до того, как археологи успевают их осмотреть, в основном из-за кислой почвы в Скандинавии.

Нам нужно очень хорошо сохранить скелеты, прежде чем мы сможем определить пол" с помощью анализа ДНК или изучения костей. Таким образом, несмотря на то, что эпоха викингов изучалась на протяжении 150 лет или даже больше, оценить эти захоронения было непросто. Бритва Оккама, знаете ли, — самое простое объяснение обычно является лучшим. Если вы видите женщину с мечом, то должны интерпретировать это так же, как если бы вы увидели мужчину с мечом. Оле Кастхольм, доисторический археолог и старший научный сотрудник Музея Роскилле в Дании

В результате археологи часто определяли пол умершего по погребальным предметам, таким как зеркала, инструменты для ткачества и броши, которые, по мнению археологов, обычно клали в могилы женщин, а также оружие, которое, по мнению археологов, обычно клали в могилы мужчин. Например, если единственным найденным предметом был меч эпохи викингов, почти всегда считалось, что это мужская могила. Таким образом, возможно, что археологи систематически недооценивают количество женщин-викингов, которых хоронили с оружием.

У нас могло бы быть гораздо больше таких могил, чем мы знаем. Вы раскапываете могилу в Норвегии, находите меч и говорите: "О, это мужчина". А потом: "Разве не забавно, что все мечи хоронят вместе с мужчинами?" Марианна Моэн, заведующая кафедрой археологии в Музее истории культуры при Университете Осло

Ученая назвала эту ситуацию ""заколдованным кругом" В некоторых случаях, если в захоронении были найдены артефакты, связанные как с мужчинами, так и с женщинами, предполагается, возможно, ошибочно, что это было двойное захоронение мужчины и женщины. Даже с учётом этой потенциальной предвзятости, есть убедительные доказательства того, что некоторых женщин хоронили с предметами, связанными с войной, по всей Скандинавии. В Норвегии есть несколько захоронений, которые прозвали "девами-воительницами" в честь женщин-воительниц из скандинавского фольклора. Одно из них — захоронение Нордре Кьёлен в Солёре, где был похоронен молодой человек — скорее всего, женщина, судя по анализу скелета, — вместе с мечом, топорищем, наконечником копья, наконечниками стрел, навершием щита, скелетом лошади и инструментами.

Второй является женское захоронение в лодке из Аунволла в Северном Трёнделаге, в котором женщину похоронили вместе с мечом, восемью игровыми фишками, серпом, наконечником копья, ножницами, ножом и инструментами. В захоронении в Клинте на острове Эланд в Швеции были найдены кремированные останки, предположительно принадлежавшие женщине из высшего сословия, с ценными металлическими артефактами, в том числе наконечником топора, ножами и железным посохом, что заставило некоторых задуматься, не была ли она вёльвой, или колдуньей эпохи викингов. И хотя их не хоронили с острым оружием, "на западном побережье Норвегии есть довольно много женских захоронений с навершиями щитов, и никто не любит говорить о них", — сообщил Моэн в интервью для Live Science.

Трудно поддается интерпретации

Тем не менее, многие археологи пытаются разобраться в этих захоронениях, потому что у викингов не было единого способа обращения с мёртвыми.

Если посмотреть на захоронения эпохи викингов в целом, они странные, и в них много вариаций. Оле Кастхольм, доисторический археолог и старший научный сотрудник Музея Роскилле в Дании

Например, в одном из них была только нога. В другом было тройное захоронение: "женщина, затем ещё одна женщина, похороненная несколько лет спустя, а затем мужчина, похороненный позже. Из-за этих загадочных, противоречивых захоронений трудно сделать однозначные выводы. Археолог пояснила, что одним из примеров является могила, обнаруженная в Гердрупе, Дания, в 1981 году, — сказал Кастхольм. Женщину похоронили с копьём и большими камнями на теле. Её взрослый сын, которому связали лодыжки и, возможно, повесили, тоже был в могиле. Погребение матери эпохи викингов (справа), на которую положили большие камни, и её сына (слева), чьи лодыжки были связаны, а шея сломана, вероятно, от повешения. Хотя рядом с матерью было найдено копьё, исследователи не считают её воином.

Копье могло быть признаком того, что женщина была воительницей. Но Кастхольм интерпретирует могилу иначе. Специалист считает, что сына повесили в знак преданности Одину, камни символизируют высокий статус женщины, а ценное "копье было воткнуто на дно могилы в ходе заключительного ритуала, посвящавшего мёртвых Одину", — написал он в соавторстве в исследовании 2021 года. Это была бы своего рода сложная "похоронная постановка", своего рода пьеса, которая разыгрывалась бы на месте захоронения, что, согласно исследованиям, могло быть распространённым явлением.

Пол - это не судьба

После эпохи викингов стереотип о грубом и безжалостном мужчине-викинге возник в средневековых сагах, в которых подробно описывались их подвиги, а также в конце XIX века в период национального романтизма в Скандинавии и Исландии. Но, возможно, общество эпохи викингов "в меньшей степени руководствовалось бинарными гендерными идеалами и в большей — гибкими социальными обязательствами", — написала Моэн в статье 2021 года.

Это означало бы, что не было чёткого разделения на мужчин и женщин в том, кто что делал. Это видно по погребальным принадлежностям эпохи викингов. Например, на кладбищах эпохи викингов в Вестфолле, Норвегия, Моэн обнаружила, что, хотя оружие чаще встречалось в мужских захоронениях, оно также было найдено в женских могилах. Точно так же, хотя украшения чаще встречались в женских захоронениях, они были найдены в 40% мужских захоронений, "что вряд ли можно назвать незначительной долей", — написала она в статье. Но люди не должны воспринимать это как то, что женщины-воительницы выполняли "мужскую роль". Оле Кастхольм полагает, что "воин" — это, вероятно, профессия, как современная профессия пожарного, в которой большинство составляли мужчины, но были и женщины.

Я не думаю, что это обязательно указывает на какое-либо гендерное равенство. Но я думаю, что у вас есть много доказательств того, что женщины могли быть воинами и были воинами в определённое время и в определённых условиях. Марианна Моэн, заведующая кафедрой археологии в Музее истории культуры при Университете Осло

Да, очевидно, что женщин могли хоронить с оружием, но нужно задаться вопросом, что это значит"; и скептики, которые считают, что женщины никак не могли использовать оружие, с которым их хоронили. Их это действительно беспокоит, и они очень долго пытаются это объяснить. Марианна Моэн, заведующая кафедрой археологии в Музее истории культуры при Университете Осло

Perseverance случайно приземлился рядом с Составным вулканом.

Фото: Heritage (2025). DOI: 10.3390/heritage8020062; Christer Åhlin; CC-BY Swedish History Museum; Ellen C. Holte/ ©Museum of Cultural History, University of Oslo; Tom Christensen, ROMU; Reconstruction drawing by Valeri Tancredi; Copyright Neil Price; Commissioned by the project