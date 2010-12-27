Депутат ЗакСа Ленобласти предложил запретить бракосочетание должникам по алиментам

Соответствующие поправки могут появиться в Семейном кодексе.

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров выступил с инициативой запретить вступать в браки должникам по алиментам. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на министра юстиции Александра Коновалова.

Он считает, что в России очень много не полноценных семей. Дети очень часто переживают дефицит внимания взрослых, после появления нового члена семьи. Депутат считает, что государство может оказать воздействие на разведенных граждан. Запретив бракосочетание должникам по алиментам государство сможет "пристыдить" таких родителей.

Исследование Росстата показало, что в прошлом году количество зарегистрированных браков сократилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом. Эксперты предполагают, что главной причиной таких показателей является демографическая ситуация в стране.

Ранее Piter.TV сообщил, что предприятия Ленобласти будут меньше платить операторам за вывоз мусора.

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