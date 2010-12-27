Предприятия Ленобласти будут меньше платить операторам за вывоз мусора

Специальная комиссия провела замеры объемов накопления мусора предприятиями в летне-осенний период.

Со следующего месяца для юридических лиц снизят нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Юридические лица были условно разбиты на группы. Для каждой из них устанавливалась расчетная единица и определялся норматив накопления. Управление Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с ТКО пришло к выводу, что большинству организаций можно снизить нормативы. Теперь, например, промтоварные магазины и аптеки будут платить меньше на 60%, заведения общественного питания на 52%, автозаправки на 25%.

В процессе перехода на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами в пилотных районах Ленинградской области мы увидели, что нормативы, установленные для коммерческих предприятий, не соответствуют фактическим объемам. Чтобы не допустить избыточной нагрузки на бизнес, было принято решение о проведении перерасчета нормативов, пояснил Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти.

Сейчас новое постановление проходит антикоррупционную комиссию.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти пенсионерка потеряла 40 тыс. рублей после встречи с торговцем.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти