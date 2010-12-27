В Ленобласти пенсионерка потеряла 40 тыс. рублей после встречи с торговцем

Пенсионерка рассказала журналистам Piter.TV, как встретила мошенника на проспекте Победы в городе Выборг.

В Выборге торговец постельным бельем одурачил пенсионерку на 40 тыс. рублей.

Об инциденте стало известно 25 ноября. Пожилая женщина возвращалась домой. Около машины стоял молодой человек. Злоумышленник предложил женщине отдать все свои запасы постельного белья за одну тысячу, аргументируя это тем, что он открыл бизнес, а ехать домой с товаром очень накладно. Женщина подумала, что впереди праздники, а постельное белье – универсальный и полезный подарок для близких.

Под предлогом занести товар, мужчина проник в квартиру к 85-летней пенсионерке. Только женщина решила расплатиться, как выяснилось, что она должна не одну тысячу рублей, а долларов. Просто выгнать подкованного и обученного мошенника из дома у нее не получилось. В итоге, спустя 20 минут, женщина лишилась 40 тыс. рублей и стала обладательницей кучи китайского ширпотреба.

Всегда была бдительна, а тут, - пожимает плечами дама.

Мошенники перестали стучаться в квартиры к людям. Теперь они ищут жертв в спальных районах, там, где им не помешают камеры. Как правило, жертвами становятся одинокие пожилые люди. Злоумышленники втираются в доверие, попадают в квартиры, а после в открытую угрожают и фактически принуждают приобрести товар.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти вырастет число молодежных трудовых отрядов.

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