В Ленобласти вырастет число молодёжных трудовых отрядов

Представители районных администраций должны в два раза увеличить заинтересованность и охват подростков к трудоотрядовским движениям.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал распоряжение районным администрациям, касательно вовлечения молодых людей в деятельность трудовых отрядов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

К поручению он предложил вовлекать отряды к ремонту и обновлению детских площадок. А вот как это сделать придется продумать региональным властям. Как правило, отряд состоит из подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые задействованы в воспитательной и трудовой работе.

Минувшим летом в трудовом отряде насчитывалось порядка 500 подростков из 14 муниципальных образований Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что вопросы защиты прав ребенка обсудили на Дне правовых знаний в Выборге.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти