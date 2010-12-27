Вопросы защиты прав ребенка обсудили на Дне правовых знаний в Выборге

На встречу пришли представители Управления опеки и попечительства администрации Выборгского района, отдел по делам несовершеннолетних УМВД, комитет образования, службы районных судебных приставов, ПФР, педагоги и опекуны, а также нотариус.

В День правовых знаний в большом зале совета депутатов в городе Выборге обсудили вопросы защиты прав детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В большом зале совета депутатов под руководством начальника Управления опеки и попечительства Ольги Алексеевой обсудили порядок выявления и учета подростков, Конвенцию по защите прав ребенка, алгоритм отчисления из учебных заведений лиц, не достигших 18 лет, льготное питание в школьных столовых и многое другое.

Сейчас в Выборгском районе насчитывается 403 сироты. Из них 109 детей пристроены в приемные семьи, а 244 подростка имеют своего опекуна.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге состоялся четвертый этап Кубка Ленобласти по спортивному туризму.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.