Семья в Ленобласти одновременно стала родителями и супругами

В Кировском отделе ЗАГС сразу зарегистрировали рождение ребёнка, установление отцовства и заключение брака.

В Кировском подразделении ЗАГС Ленинградской области была зафиксирована одновременная регистрация сразу трёх актов гражданского состояния в одной семье. Михаил и Александра Белисовы оформили документы о рождении сына Алексея, установлении отцовства и заключении брака.

Сотрудники учреждения вручили родителям официальные свидетельства, а также памятную медаль "Родившемуся на героической Ленинградской земле". Кроме того, семья получила подарок для младенца и сертификат для новобрачных.

Поздравляем молодую семью с замечательными событиями! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пресс-служба ЗАГС Ленинградской области

Как сообщили в Управлении ЗАГС Ленобласти, молодой семье пожелали здоровья, счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти молодым семьям выплатят 300 тыс. рублей за третьего ребенка.

Фото: пресс-служба ЗАГС Ленинградской области