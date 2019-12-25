В Ленобласти молодым семьям выплатят 300 тыс. рублей за третьего ребенка

С 2025 года родители до 35 лет получат единовременную выплату при рождении третьего и следующих детей.

Молодые семьи Ленобласти смогут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего и следующих детей. Молодые родители и одинокие матери до 35 лет смогут получить пособие без учета доходов с 1 января 2025 года.

Подписал постановление о дополнительной единовременной выплате родителям до 35 лет при рождении третьего ребенка и последующих детей. Она составит 300 тысяч рублей, - написал губернатор. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В пресс-службе областного правительства уточнили, что пособие будет назначаться семьям и одиноким родителям с российским гражданством, проживающим в регионе, если ребенок родился с 1 января 2025 года и зарегистрирован в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области. Выплата не зависит от дохода семьи и может предоставляться одновременно с региональным материнским капиталом за третьего ребенка.

Ранее сообщалось, что 419 семей Петербурга и Ленобласти получили выплаты за приемных детей.

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