419 семей Петербурга и Ленобласти получили выплаты за приемных детей

Размер выплаты составляет 26 941 рубль на каждого ребенка.

Отделение Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2025 году перечислило единовременные выплаты 419 семьям, принявшим на воспитание детей. Право на получение пособия имеют усыновители, опекуны и приемные родители при условии российского гражданства или постоянного проживания в стране.

Размер выплаты составляет 26 941 рубль на каждого ребенка. Для особых категорий детей установлена повышенная сумма в 205 856 рублей. Она предусмотрена при усыновлении:

– детей с инвалидностью

– детей старше 7 лет

– братьев и сестер, передаваемых в одну семью.

Подать заявление можно в течение полугода после официального оформления документов о передаче ребенка через:

– клиентские службы СФР

– МФЦ

– портал Госуслуг

– почтовое отправление.

Рассмотрение документов занимает 10 рабочих дней, при неполном пакете срок может быть продлен до 20 дней. Выплата производится в течение 5 дней после принятия положительного решения.

Для консультаций работает единый телефон СФР: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Пособия по беременности и родам получили свыше 3800 женщин – индивидуальных предпринимателей из Петербурга и Ленобласти.

Фото: unsplash (Edi Libedinsky)