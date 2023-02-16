419 семей Петербурга и Ленобласти получили выплаты за приемных детей

Отделение Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2025 году перечислило единовременные выплаты 419 семьям, принявшим на воспитание детей. Право на получение пособия имеют усыновители, опекуны и приемные родители при условии российского гражданства или постоянного проживания в стране.
Размер выплаты составляет 26 941 рубль на каждого ребенка. Для особых категорий детей установлена повышенная сумма в 205 856 рублей. Она предусмотрена при усыновлении:
– детей с инвалидностью
– детей старше 7 лет
– братьев и сестер, передаваемых в одну семью.
Подать заявление можно в течение полугода после официального оформления документов о передаче ребенка через:
– клиентские службы СФР
– МФЦ
– портал Госуслуг
– почтовое отправление.
Рассмотрение документов занимает 10 рабочих дней, при неполном пакете срок может быть продлен до 20 дней. Выплата производится в течение 5 дней после принятия положительного решения.
Для консультаций работает единый телефон СФР: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
Пособия по беременности и родам получили свыше 3800 женщин – индивидуальных предпринимателей из Петербурга и Ленобласти.
Фото: unsplash (Edi Libedinsky)
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