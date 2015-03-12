"Мама! Папа!": как случайная встреча в детдоме изменила жизнь петербургской семьи

Иногда решение стать родителями принимается не после долгих размышлений, а за несколько минут. Так произошло с семьей Башкировых (имена изменены): супруги приехали в детский дом в Удмуртии, чтобы передать детям конфеты, а уехали оттуда вместе с трехлетней Машей. Подобных историй в Петербурге становится больше: число детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в городе снижается, а приемные семьи получают поддержку от государства.

Отделение Соцфонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области всегда находится рядом с теми, кто решился стать родителем чужому ребёнку. В 2011 году семья Башкировых (все имена изменены) приняла в свой дом трёхлетнюю девочку из детского дома.

Они не планировали этого и не были готовы к такому повороту судьбы. По признанию мамы, Анны Васильевны, в то время они вообще "не жили". За год до этого трагически погиб их родной сын. Беда придавила семью так, что казалось – дальше даже просто существовать невозможно. На годовщину гибели сына Башкировы отправились на родину, в Удмуртию. Хотели повидаться с родственниками, помянуть сына и раздать конфеты местным ребятишкам. По дороге муж предложил отдать сладости в местный детский дом. Они заехали. Не успели выйти из машины и поздороваться — к ним уже бежала маленькая девочка с криком: "Мама! Папа!". Когда первый шок прошел, они поняли – это их ребёнок. Даже особо и не обсуждали этот вопрос между собой. Так девочка Маша стала частью семьи.

Вот и получается, что это не мы её взяли из детского дома, а она нас вывела на свет из страшной душевной мглы. Анна Васильевна

Сегодня Мария — студентка юридического факультета. У неё было счастливое детство, наполненное событиями и любовью людей, ставших ей родными.

История Башкировых — не единичный случай, а отражение системной тенденции. По данным правительства Северной столицы, количество детей-сирот в Санкт-Петербурге неуклонно снижается: с 1380 в 2023 году до 1197 в 2025-м. Почти 13% за два года. Особенно заметна положительная динамика среди детей с инвалидностью: их число с 2022 года сократилось почти вдвое, и сегодня не превышает 300 человек. Даже подростков от 14 до 18 лет, оставшихся без попечения, год от года становится меньше: 663 — 546 — 520.

Во многом – это результат государственных мер социальной поддержки населения. В числе учреждений, оказывающих помощь опекунам и приёмным семьям, — Отделение Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поддержка семей — одно из приоритетных направлений нашей работы. С начала 2026 года мы выплатили более 12,4 млн рублей в помощь родителям, принявшим детей в свою семью на воспитание. Более 370 семей уже получили единовременную выплату, положенную при передаче детей в семью. Константин Островский, управляющий Отделением СФР по СПб и ЛО

Единовременная выплата — это разовая, фиксированная мера государственной поддержки, право на которую имеют приёмные родители и попечители. В 2026 году размер пособия при передаче ребёнка в семью на воспитание составляет 28 450,45 руб. Если родители берут двух и более детей, пособие выплачивается на каждого. Если у ребёнка есть инвалидность, выплата увеличивается до 217 384,58 руб.

Отдельная категория родителей, которым Соцфонд оказывает поддержку, — усыновители. В отличие от приёмных семей, они приравниваются в правах к кровным родителям и все расходы на ребёнка несут самостоятельно. Но и для них предусмотрены меры государственной поддержки.

Единовременное пособие при усыновлении ребенка семьей в 2026 году составляет 217 384,58 рубля. Эту выплату может получить также и опекун, и попечитель, если они приняли решение об усыновлении своего подопечного. Главное условие – родители должны быть гражданами нашей страны и постоянно проживать в России. Константин Островский, управляющий Отделением СФР по СПб и ЛО

Подать заявление на получение единовременного пособия можно в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ — как лично, так и через портал Госуслуг или почтой (в случае почтового отправления направляются заверенные копии документов). Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней, средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней. История Башкировых и статистика последних лет показывают: когда государство и обычные люди действуют вместе — с сердцем и ответственностью, — дети обретают дом, а семьи обретают смысл.

Фото: unsplash (Klara Kulikova)