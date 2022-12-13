Глава РФ оценил работу Марии Львовой-Беловой в Сирии.

Российский президент Владимир Путин заявил, что с курдами проще договариваться, чем с США. Соответствующее заявление глава государства с делал в ходе рабочей встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Глава государства прокомментировал воспрепятстование вывозу несовершеннолетних граждан Сирии из страны. Уполномоченная по правам ребенка объяснила лидеру РФ, что после ее приезда на Ближний Восток американские представителями за счет местной силы курдских формирований устроили митинг против ее приезда. Владимир Путин спросил о том, удалось ли договориться по вопросу выезда детей. Львова-Белова ответила, что "да, конечно".

Там люди волне разумные, можно договариваться. С ними легче договариваться, чем с американцами. Но они же контролируют там ситуацию. Поэтому нужно продолжать работу. Мы подумаем, как это сделать и как вам помочь. Владимир Путин, президент РФ

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