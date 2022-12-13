Глава РФ встретился в Кремле с Марией Львовой-Беловой.

Российский президент Владимир Путин заявил о росте числа обращений по усыновлению в новых регионах: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе рабочей встречи с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Политик сообщил, что показатель вырос на 12%. В прошлом году количество обращений увеличилось на 30%.

Занимается этим давно уже - в течение девяти лет трагедии, которая на Донбассе происходит, затрагивает, конечно, совсем маленьких наших граждан, детей, к сожалению, это так, конечно, страдали дети. Владимир Путин, президент РФ

Эксперт пояснил, что такие результаты говорят о росте доверия граждан страны к институту детского омбудсмена. Мария Львова-Белова добавила, что в первую очередь специалисты стараются найти кровных родственников ребенка, которые остались без родителей.

Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live