Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков

Законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

Уполномоченный при российском президенте Владимире Путине по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть вопрос создания центров занятости подростков. Для этого требуется определить пул отечественных компаний, в которых готовы принимать на работу несовершеннолетних. Соответствующее заявление омбудсмен сделала в ходе выступления на федеральном форуме "Подростки 360".

Они могли бы быть как в составе центра занятости, так и составе наших подростковых пространств… для формирования пула предприятий... с дальнейшим методическим сопровождением. По крайней мере, на каком-то испытательном сроке. Мария Львова-Белова, омбудсмен

Гостья мероприятия отметила, что возможность трудоустройства на несколько часов в день должна быть у подростков не только во время школьных каникул, но и во время учебного процесса. При этом трудоустройство не может мешать обучению. В настоящее время законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, который предусматривает упрощенное трудоустройство несовершеннолетних сотрудников, находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах.

Фото и видео: YouTube / РосПодрос