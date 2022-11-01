Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах

Омбудсмен по правам человека внесла предложение правительству России.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила властям страны пересмотреть процесс выдачи паспортов граждан РФ. В частности, инициатива включает в себя разрешение по выдаче таких документов в консульствах по местам пребывания граждан. Соответствующее заявление омбудсмен сделала на заседании Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за границей. Специалист напомнила, что сейчас паспорта выдаются исключительно на российской территории. Однако многие граждане, у которых есть дети, достигшие 14-лет, не могут приехать в РФ из-за дороговизны поездки. В иных случаях, такие путешествия оказываются невозможны.

Поэтому я вышла с предложением правительству с тем, чтобы наши консульские учреждения могли выдавать российские паспорта непосредственно в стране постоянного проживания. Татьяна Москалькова, омбудмен РФ

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Фото и видео: МИД России