Климов из Совфеда: Евросоюз провозгласил русский мир угрозой

Глава профильной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов уверен в том, что Евросоюз провозгласил русский мир угрозой для себя, поэтому не оставляет попыток разгромить Москву. Соответствующей информацией парламентарий поделился с участниками Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом.
Наш русский мир был провозглашён угрозой Европейского союза. Введение этих резолюций Европейского парламента в сентябре прошлого года… Там конкретно была поставлена задача - разгромить русский мир.
Андрей Климов, сенатор РФ
Эксперт добавил, что данная задача была написана "на всех языках Европейского союза", однако никто из правозащитников за границей не возмутился происходящим.
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Фото и видео: МИД России
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