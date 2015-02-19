Климов из Совфеда: Евросоюз провозгласил русский мир угрозой

Политик объяснил, что страны Европы пытаются разгромить РФ.

Глава профильной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов уверен в том, что Евросоюз провозгласил русский мир угрозой для себя, поэтому не оставляет попыток разгромить Москву. Соответствующей информацией парламентарий поделился с участниками Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом.

Наш русский мир был провозглашён угрозой Европейского союза. Введение этих резолюций Европейского парламента в сентябре прошлого года… Там конкретно была поставлена задача - разгромить русский мир. Андрей Климов, сенатор РФ

Эксперт добавил, что данная задача была написана "на всех языках Европейского союза", однако никто из правозащитников за границей не возмутился происходящим.

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Фото и видео: МИД России