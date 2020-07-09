Слуцкий: русский язык исчезает быстрее всех в мире

Лидер ЛДПР напомнил о "медленной войне" Запада в отношении России.

Лидер ЛДПР, депутат Государственный Думы Леонид Слуцкий считает, что русский язык исчезает быстрее всех на планете за последние столетие в истории человечества. Политик отметил, что говорит о медленной войне, которую развязали российские оппоненты. Об этом парламентарий напомнил коллегам в ходе выступления на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Ни один язык за последнее столетие не исчезал с лица планеты так быстро как русский. Это медленная война, которая развязана против нас нашими оппонентами. Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР

Депутат подчеркнул, что за период 1989-1990 годов мире на русском языке говорили 350 миллионов человек, а на сегодняшний день этот показатель составляет всего 270 миллионов.

Слуцкий: Запад в 2013 году испугался, что Украина войдет в ЕАЭС.

Фото и видео: МИД России