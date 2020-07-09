Слуцкий: Запад в 2013 году испугался, что Украина войдет в ЕАЭС

Запад в 2013 году испугался, что Украина войдет в состав Евразийского экономического союза. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за границей, сделал лидер ЛДПР, депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий. Политик полагает, что именно поэтому страны стали развивать на территории соседнего с РФ праворадикальные движения, переход на европейские стандарты. Эти мероприятия, по словам депутата, оставили бы на улице тысячи значимых местных предприятий. Именно эти мотив заставили экс-президента Виктора Януковича отказаться от подписания соглашения с ЕС по ассоциации. Однако США "поняли это иначе".
Испугавшись вхождения Украины в ЕАЭС наши западные партнёры, а на самом деле жесткие оппоненты, стали развивать на Украины праворадикальные движения.
Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР
Эксперт пояснил, что на самом деле речь шла не о вступлении Украины в ЕАЭС, так как в тот момент Украина со своей слабой экономической системой была бы для альянса "пудовой гирей на ногах евразийской системы координат".
Слуцкий: Запад не интересует судьба Украины.
Фото и видео: МИД России
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