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Слуцкий: Запад в 2013 году испугался, что Украина войдет в ЕАЭС

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Лидер ЛДПР напомнил о стремлении Киева к участию в ЕАЭС и "отказе" от ассоциации с Евросоюзом.

Запад в 2013 году испугался, что Украина войдет в состав Евразийского экономического союза. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за границей, сделал лидер ЛДПР, депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий. Политик полагает, что именно поэтому страны стали развивать на территории соседнего с РФ праворадикальные движения, переход на европейские стандарты. Эти мероприятия, по словам депутата, оставили бы на улице тысячи значимых местных предприятий. Именно эти мотив заставили экс-президента Виктора Януковича отказаться от подписания соглашения с ЕС по ассоциации. Однако США "поняли это иначе".

Испугавшись вхождения Украины в ЕАЭС наши западные партнёры, а на самом деле жесткие оппоненты, стали развивать на Украины праворадикальные движения.

Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР

Эксперт пояснил, что на самом деле речь шла не о вступлении Украины в ЕАЭС, так как в тот момент Украина со своей слабой экономической системой была бы для альянса "пудовой гирей на ногах евразийской системы координат".

Слуцкий: Запад не интересует судьба Украины.

Фото и видео: МИД России

Теги: еаэс, лдпр, леонид слуцкий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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