Лидер ЛДПР выступил с заявлением о необходимости "быть вместе".

Лидер ЛДПР, депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий считает, что страны коллективного Запада и международных "стратегических друзей" на самом деле не интересует судьба Украины, а страна используется исключительно как способ давления на Москву. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за границей. Он напомнил, что на Украине проживает порядка 46 миллионов человек. По словам парламентария, сейчас "даст Бог", ведется последняя схватка с нацизмом на территории Украины в истории человечества.

.. Ещё раз доказывает, насколько сегодня важно консолидировать русский мир, насколько важно сегодня быть нам вместе. Мы неоднократно с разных трибун, на разных площадках говорили о том, что Вашингтон и его сателлиты используют Украину. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

Парламентарий подчеркнул, что Западом против России введено более 10 тысяч санкций.

Мишустин: Запад не смог изолировать Россию.

Фото и видео: МИД России