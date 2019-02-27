Мишустин: Запад не смог изолировать Россию

Глава правительства РФ рассказал о расширении сотрудничества с мировыми регионами и международными организациями.

Запад не смог изолировать Россию. Соответствующее заявление в ходе своего видеообращения к участникам Всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени" сделал глава российского правительства Михаил Мишустин. Руководитель кабинета министров отметил, что попытки стран коллективного Запада не увенчались успехом, а только ускорили процесс переформатирования и трансформации системы международных отношений. При этом Москва по-прежнему развивает диалог с Азией, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой. Большое внимание власти страны также уделяют взаимодействию по линиям ЕАЭС, СНГ.

Лишь ускорили процессы переформатирования всей системы международных отношений. Сейчас существенно возрастает роль государств и регионов, интересы которых ранее попросту игнорировались. Мы продолжим укреплять плодотворное взаимодействие. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что большую роль должны сыграть контакты между зарубежными общинами россиян и субъектами РФ. Он призвал укреплять деловые связи, бизнес.

Мишустин: экономика России адаптируется к санкциям.

Фото и видео: Правительство России