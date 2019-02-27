Мишустин: экономика России адаптируется к санкциям

Премьер-министр РФ отметил, что санкции против российской экономики наносят ущерб их инициаторам.

Экономика России адаптируется к санкциям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".

Глава правительства отметил важность поддержки соотечественников и сохранения российской культуры в условиях давления со стороны недружественных стран. Он в очередной раз отметил, что санкции против российской экономики наносят ущерб их инициаторам.

Попытки изолировать Россию не увенчались успехом. Наоборот, они лишь ускорили процессы переформатирования всей системы международных отношений. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство продлевает некоторые меры поддержки бизнеса до конца 2023 года.

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