Правительство продлевает некоторые меры поддержки бизнеса до конца 2023 года

По словам Мишустина, экономика России плавно адаптируется к существующим вызовам.

Правительство России продлевает некоторые меры поддержки бизнеса до конца 2023 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, принятые меры для поддержки бизнеса в условиях санкций со стороны недружественных стран дают результат. Он подчеркнул, что экономика России плавно адаптируется к существующим вызовам.

Чтобы сохранить позитивный эффект мы продлили некоторые из них на весь следующий год. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым.

Видео: Правительство России