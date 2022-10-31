Он также поручил обеспечить удобные маршруты для людей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства попросил главу Минтранса Виталия Соловьева следить за тем, чтобы все необходимые товары поступали в регион без сбоев. Он также поручил обеспечить удобные маршруты для людей, чтобы они могли приезжать на полуостров и уезжать оттуда.

Прошу вас держать ситуацию на контроле. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что сложности в мировой экономике связаны с действиями Запада.

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