Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал следить за поставками необходимых товаров в Крым. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства попросил главу Минтранса Виталия Соловьева следить за тем, чтобы все необходимые товары поступали в регион без сбоев. Он также поручил обеспечить удобные маршруты для людей, чтобы они могли приезжать на полуостров и уезжать оттуда.
Прошу вас держать ситуацию на контроле.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин заявил, что сложности в мировой экономике связаны с действиями Запада.
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