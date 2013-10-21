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Мишустин: сложности в мировой экономике связаны с действиями Запада

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Глава кабмина РФ напомнил об инициативе президента Владимира Путина, оглашенной на "Валдае".

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что текущие сложности в мировой экономике связаны с действиями Запада. В частности, речь идет о стремлении стран коллективного Запада использовать собственный протекционизм и односторонние нелегитимные санкции. Об этом чиновник рассказал коллегам на заседании СНГ в Казахстане.

Сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена. Главная причина - в стремлении коллективного Запада все более глубоко использовать протекционистские меры и санкции, в том числе против России и Белоруссии.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт обратил внимание глав национальных правительств СНГ на предложение российского президента Владимира Путина, сделанное в четверг 27 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Политик призвал активнее запускать механизмы создания больших пространств, которые будут строиться на взаимодействии соседей, чьи экономические и социальные системы, ресурсная база и инфраструктура дополняют друг друга. Михаил Мишустин уверен в том, что подобная база является основой многополярного мироустройства.

Мишустин призвал ускорить принятие соглашения о торговле услугами и инвестициях в СНГ.

Фото и видео: Правительство России

Теги: валдай, запад, михаил мишустин, санкции, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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