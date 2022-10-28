Мишустин призвал ускорить принятие соглашения о торговле услугами и инвестициях в СНГ

Глава кабмина РФ рассказал о необходимости развивать экономическое сотрудничество в регионе.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег ускорить принятие соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях в Содружестве независимых Государств. Об этом чиновник рассказал на заседании СНГ, организованного в Казахстане.

Важным шагом для укрепления интеграции считаем скорейшее завершение переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций государств СНГ. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник пояснил, что данный документ призван защищать права региональных инвесторов и интересы суверенных государств, а также сформировать благоприятный инвестиционный климат при использовании лучших мировых практик. Михаил Мишустин уверен в том, что подписание данного соглашения позволит дать импульс для экономического взаимодействия.

Мишустин заявил об интересе зарубежных инвесторов к российским активам.

Фото и видео: Правительство России