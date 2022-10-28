Мишустин призвал ускорить принятие соглашения о торговле услугами и инвестициях в СНГ

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег ускорить принятие соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях в Содружестве независимых Государств. Об этом чиновник рассказал на заседании СНГ, организованного в Казахстане.
Важным шагом для укрепления интеграции считаем скорейшее завершение переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций государств СНГ.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник пояснил, что данный документ призван защищать права региональных инвесторов и интересы суверенных государств, а также сформировать благоприятный инвестиционный климат при использовании лучших мировых практик. Михаил Мишустин уверен в том, что подписание данного соглашения позволит дать импульс для экономического взаимодействия.
Мишустин заявил об интересе зарубежных инвесторов к российским активам.
Фото и видео: Правительство России
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