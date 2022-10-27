По словам главы правительства, на интерес инвесторов не повлияли внешние санкции.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об интересе зарубежных инвесторов к российским активам. Об этом он сообщил на заседании правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

По словам главы правительства, на интерес инвесторов не повлияли внешние санкции. Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для тех, кто готов к стратегическому честному партнерству.

В России создана комфортная деловая среда и для российского, и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям. Мы готовы к поддержке частных предпринимательских инициатив. Михаил Мишустин, премьер-минист России

Ранее Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей.

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