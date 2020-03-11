Выделенные средства пойдут на благоустройство общественных пространств в городских округах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил выделить Тамбовской области 500 миллионов рублей. Об этом он заявил на заседании правительства.

Мишустин отметил, что выделенные средства пойдут на благоустройство общественных пространств в городских округах, в том числе на создание детских и спортивных площадок, парковок для автомобилей. Глава правительства подчеркнул, подчеркнул, что все объекты определялись при активном участии самих жителей.

Ранее Мишустин заявил, что все денежные довольствия для участников спецоперации доведены до Минобороны.

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