Мишустин: все денежные довольствия для участников спецоперации доведены до Минобороны

Глава кабмина РФ рассказал о работе по выплатам мобилизованным гражданам.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин: все денежные довольствия для участников специальной военной операции доведены до министерства по обороне. Соответствующей информацией чиновник поделился с президентом Владимиром Путиным и коллегами по Координационному совету, посвященному вопросам обеспечения Вооруженных сил РФ. Эксперт подчеркнул, что ситуация держится на контроле у кабинета министров. Чиновники ведут мониторинг процесса выплат мобилизованным гражданам. К работе привлечены Минфин и Минобороны.

Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии с званием. И все средства своевременно доведены. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что также продолжится информирование россиян о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. Мишустин: порядка 1,5 млн звонков поступило на горячую линию в связи с мобилизацией.

Фото и видео: Правительство России