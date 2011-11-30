Мишустин: порядка 1,5 млн звонков поступило на горячую линию в связи с мобилизацией

Глава кабмина РФ рассказал о вопросах, которые граждане задают о частичной мобилизации.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что на горячую линию call-центра в связи с объявленной властями частичной мобилизацией поступило порядка 1,5 миллиона звонков, однако количество этих звонков снижается. Соответствующей информацией чиновник поделился с коллегами в ходе выступления на заседании координационного совета, посвященного обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ и специальной военной операции.

Туда поступило порядка 1,5 млн звонков, причем их количество планомерно снижается и сократилось сегодня уже до 120 тыс. в день. И в базе данных этой линии уже более 600 ответов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что большая часть ответов размещена на портале "Объясняем.рф". С начала частичной мобилизации онлайн-сервис посетили свыше 18 миллионов человек. Также узнать информацию можно по телефонному номеру 122.

Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником.

Фото и видео: Правительство России