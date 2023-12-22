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Банки ЕС уплатили в 2023 году более €800 млн налогов в российский бюджет
Сегодня, 12:10
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Банки ЕС уплатили в 2023 году более €800 млн налогов в российский бюджет

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Речь идет о Raiffeisen Bank, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP.

По банным Financial Times, крупнейшие банки ЕС, оставшиеся в РФ, уплатили в 2023 году более €800 млн налогов в бюджет РФ, то есть в четыре раза больше, чем до начала СВО. Речь идет о Raiffeisen Bank, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - их совокупная прибыль в 2023 году составила более €3 млрд, что в три раза больше, чем в 2021 году. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как отмечают эксперты, бизнес ЕС упорно пытается сохранить связи с Россией, несмотря на два года санкций, пропаганды и давления властей. Многое это говорит и о состоянии экономики России – деятельность этих банков в РФ сверхуспешна, их прибыль и налоговые отчисления выросли в разы.

Списать все на рост общего портфеля инвестиций также нельзя – в условиях СВО банки опасались наращивать активы в стране, работая с тем, что уже есть, или сокращая вложения. И эти активы демонстрируют взрывной рост доходности, который для этих банков особенно ценен на фоне стагнации экономики стран ЕС, откуда они ведут свое происхождение.

Telegram-канал  "Мейстер"

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Фото: Pxhere

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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