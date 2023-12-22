Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Военнослужащие "Востока" использовали ФАБ-500 в зоне СВО.

Российские боевые экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 от Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины, размещенных в зоне ответственности "Восточной" группировки сил на специальной военной операции. Видеозапись с места событий опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты заметили, что атака совершалась неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Пилоты получили подтверждение от сил разведки о ликвидации целей, после чего самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника. пресс-слкжба Минобороны РФ

Группировка РФ "Юг" заняла более выгодные рубежи.

Фото и видео: Минобороны России