Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские боевые подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка в Донецкой народной республики. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 мая сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер заметил, что противник потерял свыше 520 человек убитыми и ранеными.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка Донецкой Народной Республики. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

ВСУ лишились четырех бронированных машин, четырех единиц автомобильной техники, 155-миллиметровой гаубицу М777 американского производства, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация".

Расчеты "Ярсов" отработали маневры на маршрутах боевого патрулирования.

Фото и видео: Минобороны России