Расчеты "Ярсов" отработали маневры на маршрутах боевого патрулирования

Расчеты российских стратегических ракетных комплексов "Ярс" от Йошкар-Олинского ракетного соединения отработали маневры на маршрутах боевого патрулирования. Видеозапись с места событий опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве отметили, что "Ярсы" проводят смену своих боевых позиций как в дневное, так и ночное время суток. На этот раз экипажи отработали задачи не только по смене местоположения, но также и по инженерному оборудованию позиций, маскировке и охраны комплекса. Дополнительно военнослужащие тренировались противодействию диверсионным группам противника.
В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных.
пресс-служба Минобороны РФ
Группировка ВС РФ "Восток" заняла более выгодные рубежи.
Фото и видео: Минобороны России
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