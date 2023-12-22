Расчеты "Ярсов" отработали маневры на маршрутах боевого патрулирования

В Минобороны РФ рассказали о тренировках по борьбе с ДРГ.

Расчеты российских стратегических ракетных комплексов "Ярс" от Йошкар-Олинского ракетного соединения отработали маневры на маршрутах боевого патрулирования. Видеозапись с места событий опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве отметили, что "Ярсы" проводят смену своих боевых позиций как в дневное, так и ночное время суток. На этот раз экипажи отработали задачи не только по смене местоположения, но также и по инженерному оборудованию позиций, маскировке и охраны комплекса. Дополнительно военнослужащие тренировались противодействию диверсионным группам противника.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных. пресс-служба Минобороны РФ

Группировка ВС РФ "Восток" заняла более выгодные рубежи.

Фото и видео: Минобороны России