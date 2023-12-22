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Расчеты "Ярсов" отработали маневры на маршрутах боевого патрулирования

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В Минобороны РФ рассказали о тренировках по борьбе с ДРГ.

Расчеты российских стратегических ракетных комплексов "Ярс" от Йошкар-Олинского ракетного соединения отработали маневры на маршрутах боевого патрулирования. Видеозапись с места событий опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве отметили, что "Ярсы" проводят смену своих боевых позиций как в дневное, так и ночное время суток. На этот раз экипажи отработали задачи не только по смене местоположения, но также и по инженерному оборудованию позиций, маскировке и охраны комплекса. Дополнительно военнослужащие тренировались противодействию диверсионным группам противника.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных.

пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, ярс
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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