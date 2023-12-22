Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 16 мая руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер отметил, что военнослужащие нанесли поражение живой силе и военной технике двух бригад Вооруженных сил Украины, а также заняли более выгодные для себя рубежи. Армия киевского режима лишилась до 125 человек убитыми и ранеными.

Нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Урожайное Донецкой Народной Республики. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

ВСУ по потеряли до 125 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три единицы автомобильной техники, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-Б".

Экипаж ТОС "Тосочка" группировки войск "Север" уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России