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Экипаж ТОС "Тосочк" группировки войск "Север" уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ

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Войска РХБЗ помогают военнослужащим на СВО.

Российские боевые подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты от "Северной" группировки Вооруженных сил страны оказывают поддержку штурмовым, мотострелковым и танковым подразделениям, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что специалисты работают в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка". Среди задач у военнослужащих указана ликвидация  укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей армии противника с бронированной техникой и личным составом ВСУ.

Контроль огневого поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов.

пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ сообщило о поражении "Градами" десантников опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, север, тос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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