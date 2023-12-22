Экипаж ТОС "Тосочк" группировки войск "Север" уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ

Войска РХБЗ помогают военнослужащим на СВО.

Российские боевые подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты от "Северной" группировки Вооруженных сил страны оказывают поддержку штурмовым, мотострелковым и танковым подразделениям, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что специалисты работают в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка". Среди задач у военнослужащих указана ликвидация укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей армии противника с бронированной техникой и личным составом ВСУ.

Контроль огневого поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов. пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ сообщило о поражении "Градами" десантников опорных пунктов ВСУ в Часовом Яре.

Фото и видео: Минобороны России