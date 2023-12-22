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В Петербурге 22 мая будут соревноваться лучшие каменщики
Сегодня, 15:48
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В Петербурге 22 мая будут соревноваться лучшие каменщики

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Победитель регионального этапа Национального конкурса "Строймастер-2024" в номинации "Лучший каменщик" примет участие в соревновании профессионального мастерства на федеральном этапе конкурса.

В Петербурге 22 и 23 мая пройдет региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2024" в номинации "Лучший каменщик".

По данным портала "Строительный Петербург", конкурс состоится 22 мая в 10:00 на строительной площадке ЖК "Северная долина" (промзона Парнас, 4-й Верхний переулок, участок 15,  (западнее дома 1-А), лит. А). Торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса состоится 23 мая в 16:00 во Дворце труда (площадь Труда, 4). 

Победитель регионального этапа Национального конкурса "Строймастер-2024" в номинации "Лучший каменщик" примет участие в соревновании профессионального мастерства на федеральном этапе конкурса.

Ранее в  Петропавловской крепости наградили победителей конкурса "Мои родители – строители".

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: каменщик, строймастер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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