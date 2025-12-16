В Петербурге назвали имена лучших сварщиков 2026 года

Конкурс традиционно разделили на две категории — профессионалы и студенты.

На сцене "Петербург-концерта" подвели итоги регионального этапа Национального конкурса "Строймастер". Практическая часть соревнований прошла в мастерских Невского колледжа имени Неболсина. Как рассказал портал "Строительный Петербург", во время соревнований участники демонстрировали скорость, точность и знание технологий сварки.

Конкурс традиционно разделили на две категории — профессионалы и студенты. Среди действующих специалистов лучшим признали Ильдара Калимуллина. Победитель отметил, что задание не было слишком сложным, однако требовало мастерства — все сварщики показали себя с лучшей стороны. Студенты, по его словам, тоже справились достойно.

Абсолютным победителем среди учащихся стал Станислав Киселёв. Сваркой он увлёкся ещё в детстве — с дачных заборов. Сначала помогал отцу, потом это увлечение переросло в профессию. После 11 класса сомнений не было: решил идти учиться на сварщика.

Заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний подчеркнул: профессионалы подтвердили своё мастерство, но главное — студенты "с горящими глазами получили бесценный опыт, увидели работу лучших и теперь смогут применять навыки на практике".

Победители регионального этапа представят Петербург на всероссийском финале. Для всех участников конкурс стал возможностью обменяться опытом, завести полезные знакомства и ещё раз доказать — строители будущего уже сегодня работают над надёжными конструкциями города.

Видео: портал "Строительный Петербург"