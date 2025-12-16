Лучших сварщиков страны определят на конкурсе "Строймастер"

Площадкой профессионального конкурса стал Невский колледж им. А. Г. Неболсина.

В Петербурге проходит региональный этап Национального конкурса "Строймастер" в номинации "Лучший сварщик". В нем участвуют профессионалы и студенты со всей страны, сообщил портал "Строительный Петербург".

Организаторами мероприятия стали ассоциация "Национальное объединение строителей" и Министерство строительства и ЖКХ РФ при поддержке Комитета по строительству. Конкурс "Строймастер" впервые провели в 2015 году. За 11 лет интерес к нему стало проявлять все больше специалистов и молодежи.

Если проводить параллели конкурса, то в прошлом году лучшей сварщицей из студентов стала девушка Тина Жан. Сейчас она работает на производстве для оборонного предприятия, получает достойную зарплату и в этом году выпускается. То, что касается профессионалов, которые участвуют в этом конкурсе. Профессионалы смотрят, как соседи работают и получают необходимые навыки и опыт. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству

Одним из таких профессионалов, участвующих в конкурс, стал Даниил Жук. Он работает сварщиком уже 10 лет, но в "Строймастере" участвует впервые. По его словам, для него это будет интересный опыт и возможность испытать свои силы с мастодонтами сварки.

Для студентов участие в конкурсе открывает возможность начать карьеру в петербургских строительных компаниях. Один из молодых участников Вячеслав Бочков признался, что хочет победить, ведь для него это возможность найти в будущем хорошую работу.

Конкурс "Строймастер" проводят на базе Невского колледжа им. А. Г. Неболсина. Директор учебного заведения Владимир Палагин отмечает, что на базе колледжа реализуют две программы на базе основного общего образования: "сварщик" как квалифицированный рабочий и специалисты среднего звена по специальности "сварочное производство". С каждым годом количество желающих учиться именно этой профессии только растет.

Конкурс "Строймастер" помогает выявлять лучших сварщиков, поднимает уровень престижа рабочих специальностей и дает возможность мастерам и молодежи обмениваться опытом.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"