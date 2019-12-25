Каменщик Киркорова назвал иск певца из-за полов "анекдотом"

Филипп Киркоров не пришёл в суд, а его каменщик назвал претензии абсурдом.

Конфликт длится с 2025 года. Киркоров заказал у Барановского полы из натурального камня площадью 250 квадратных метров за 13 млн рублей. Позже певец подал иск на 11 млн рублей, заявив о трещинах и сколах на покрытии. Об этом сообщили 78.ru.

Барановский пояснил, что выполнил 90% работ, после чего заказчик перестал пускать его в квартиру. Невыполненными остались лишь три подоконника, три ступеньки и две подставки под черепа, от которых певец отказался сам. По словам каменщика, дефектов при сдаче не было, а трещины появились спустя полгода эксплуатации.

Выводы повторной экспертизы, указавшей на брак, строитель назвал абсурдом. Из-за разбирательств счета Барановского заблокированы на год, поэтому он подал встречный иск на 1,3 млн рублей за подрыв бизнеса и около 10 млн рублей компенсации судебных издержек.

Ранее мы сообщили о том, что корона Киркорова едва не упала на концерте в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Филипп Киркоров