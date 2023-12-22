В Петропавловской крепости наградили победителей конкурса "Мои родители – строители"

В конкурсе участвовали дети строителей в возрасте от 6 до 12 лет.

В Петербурге прошло торжественное награждение победителей конкурса детских рисунков "Мои родители – строители!". Как рассказал портал "Строительный Петербург", детский конкурс был приурочен к главному профессиональному празднику День строителя.

В атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 16 мая прошла церемония награждения победителей, в которой принял участие заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков. Победителям в 20 различных номинациях были вручены призы и подарки, а также организована экскурсия по уникальной экспозиции, посвященной истории Санкт-Петербурга.

В конкурсе участвовали дети строителей в возрасте от 6 до 12 лет. Принимались работы, выполненные красками, карандашами, фломастерами, восковыми мелками, в смешанной технике.

Фото: портал "Строительный Петербург"