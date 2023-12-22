Начался конкурс детских рисунков "Мои родители – строители!"

Работы на конкурс можно присылать с 1 февраля до 25 апреля.

Союз строительных объединений и организаций и застройщики проводят ежегодный конкурс при поддержке Музея истории Санкт-Петербурга "Мои родители – строители"!

Как рассказал портал "Строительный Петербург", к участию приглашаются дети строителей в возрасте от 6 до 12 лет. Можно присылать работы, выполненные красками, карандашами, фломастерами, восковыми мелками, в смешанной технике. Формат: A4 и А3. Присылать работы можно на электронную почту ssoo_pr@mail.ru с пометкой "День строителя. Конкурс детских рисунков".

В письме нужно обязательно указать имя, фамилию и возраст автора, контактные данные родителей. Работы на конкурс можно присылать с 1 февраля до 25 апреля. Церемония награждения авторов лучших работ состоится 16 мая 2024 в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости.

Фото: портал "Строительный Петербург"