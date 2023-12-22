Ник Пэйтон Уолш оценил положение ВСУ в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии на территории Харьковской области. Соответствующей информацией со зрителями американского телеканала CNN поделился корреспондент Ник Пэйтон Уолш. Иностранец заметил, что боевой дух частей киевского режима остается на низком уровне из-за долгого ожидания военной помощи со стороны американской администрации. При этом даже сейчас поддержка со стороны Вашингтона вряд ли предотвратит территориальные потери ВСУ.

Русские вложили в это силы и ресурсы, в то время как украинцы оказались неготовыми. По пути сюда мы не увидели значительных фортификаций, но обнаружили два места, где их в срочном порядке сооружают. Ник Пэйтон Уолш, журналист

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение армии в Харьковской области, особенно вблизи города Волчанск. Генеральный штаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на указанном направлении, а также отметил "тактический успех" российских войск в регионе конфликта.

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Фото и видео: CNN News