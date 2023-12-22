CNN: в Ресифи загорелся строящийся небоскреб

Информации о пострадавших нет.

Пожар охватил вечером 28 марта 33-этажный строящийся небоскреб, расположенный на территории Бразилии в штате Пернамбуку, в Ресифи. Соответствующей информацией поделились местные журналисты с телеканала CNN Brasil. По данным от латиноамериканских СМИ, возгорание произошло на верхних этажах здания. Затем пламя быстро распространилось вниз по этажам.Однако дождь помог спасателям локализовать открытое горение. Сведений о пострадавших и причинах возгорания на текущий момент не приводится. Губернатор штата Ракел Лира написала в социальных сетях о том, что власти города контролируют ситуацию со строящимся зданием. Чиновница добавила, что пожарная бригада работает на месте происшествия и следит за тем, чтобы все люди, проживающие в пострадавшем районе,оказались в безопасности.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости