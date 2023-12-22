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На Витебском проспекте утром сгорел гараж
Сегодня, 9:07
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На Витебском проспекте утром сгорел гараж

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Полыхающую постройку потушили за 19 минут.

Сегодня утром, 29 марта, в Московском районе произошел пожар. На Витебском проспекте, 16, горел гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:28. Пламя охватило три квадратных метра. 

На место случившегося прибыли 10 огнеборцев и две спецмашины. Они потушили пламя за 19 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что пожилую петербурженку избили пластиковым тазом на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: витебский проспект, мчс, пожар в купчино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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