На Витебском проспекте утром сгорел гараж

Сегодня утром, 29 марта, в Московском районе произошел пожар. На Витебском проспекте, 16, горел гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:28. Пламя охватило три квадратных метра.
На место случившегося прибыли 10 огнеборцев и две спецмашины. Они потушили пламя за 19 минут.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что пожилую петербурженку избили пластиковым тазом на Дунайском проспекте.
Фото: Piter.tv
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