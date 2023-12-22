Пожилую петербурженку избили пластиковым тазом на Дунайском проспекте

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

Утром в четверг, 28 марта, с Дунайского проспекта была госпитализирована пожилая женщина после происшествия возле своего дома. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, неизвестный напал на женщину и забил её пластиковым тазом по голове. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее были обнаружены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематома на лбу.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Правоохранительные органы проводят проверку данной информации.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина скончался после неудачного падения в своей квартире в Петербурге.

Фото: Piter.TV