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Пожилую петербурженку избили пластиковым тазом на Дунайском проспекте
Сегодня, 8:15
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Пожилую петербурженку избили пластиковым тазом на Дунайском проспекте

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Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

Утром в четверг, 28 марта, с Дунайского проспекта была госпитализирована пожилая женщина после происшествия возле своего дома. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, неизвестный напал на женщину и забил её пластиковым тазом по голове. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее были обнаружены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематома на лбу.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Правоохранительные органы проводят проверку данной информации.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина скончался после неудачного падения в своей квартире в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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