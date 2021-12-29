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Мужчина скончался после неудачного падения в своей квартире в Петербурге
Сегодня, 9:29
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Мужчина скончался после неудачного падения в своей квартире в Петербурге

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Сожительница умершего рассказала, что он падал неоднократно, находясь в нетрезвом виде.

Мужчина скончался в больнице после неудачного падения у себя в квартире на улице Громова. Телефонограмма в полицию поступила из Мариинской больницы, узнал Piter.TV.

Со слов сожительницы умершего, мужчина позвонил ей 8-го января и сообщил о том, что он упал дома, находясь в нетрезвом виде. Так как состояние 44-летнего гражданина ухудшилось 11-го января, она вызвала "скорую помощь". Какой-либо криминал женщина отрицает, так как ее сожитель ранее не однократно падал в таком состоянии.

После того, как петербуржца отвезли в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом нескольких ребер и другие травмы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мигрантка напала с ножом на петербуржца. Он в тяжелом состоянии. 

Фото: Piter.TV

Теги: падение, травмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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