Мигрантка напала с ножом на петербуржца. Он в тяжелом состоянии

Женщину задержали "по горячим следам".

Накануне днем в полицию позвонил петербуржец и сообщил, что его знакомый нанес себе ножевое ранение, однако это оказалось не так. Об этом стало известно Piter.tv.

Прибывший на место наряд полиции в квартире, указанной заявителем, "по горячим следам" задержал 40-летнюю мигрантку, находящуюся в стране незаконно с 2016 года. Предполагается, что она в ходе конфликта, возникшего на почве распития алкогольных напитков, нанесла не менее пяти ножевых ранений находящемуся в своей квартире 43-летнему мужчине.

Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом резаные раны обоих предплечий, алкогольное опьянение, гоповоленический шок 1 степени. Он в тяжелом состоянии помещен на травматологическое отделение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемая задержана. Известно, что в 2016 году получила штраф в 20 тыс. рублей по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Фото: Piter.tv