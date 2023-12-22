Главу комитета по благоустройству Петербурга оштрафовали за плохую уборку снега

Пониделко не предпринял достаточных мер для увеличения объёма запрашиваемого и фактического финансирования на приобретение новых машин. По сравнению с прошлым сезоном на февраль 2024 года количество техники в городе увеличилось всего на одну единицу, несмотря на списание старой техники.

Мировой суд в Петербурге назначил штраф в размере 20 тыс. рублей председателю городского комитета по благоустройству Василию Пониделко за несвоевременную уборку дорог после сильного снегопада в январе этого года. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Чиновника привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

Суд установил, что комитет по благоустройству прогнозировал дефицит уборочной техники в прошедшую зиму, однако Пониделко не предпринял достаточных мер для увеличения объёма запрашиваемого и фактического финансирования на приобретение новых машин. По сравнению с прошлым сезоном на февраль 2024 года количество техники в городе увеличилось всего на одну единицу, несмотря на списание старой техники. Кроме того, штат водителей и механизаторов был не укомплектован, что приводило к неполному использованию имеющихся машин.

Работников ручного труда в предприятиях числилось всего 593 человека, что составляло лишь пятую часть от норматива. Суд отметил, что даже с привлечением дополнительных рабочих по договорам субподряда нагрузка на каждого дворника была чрезмерной. Например, 27 ноября каждому работнику за восьмичасовую смену предписывалось убрать 234,4 кубических метра снега, что эквивалентно почти 20 кузовам самосвала "Камаз".

Фото: Piter.TV